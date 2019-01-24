У розвідці розповіли, скільки РФ виділила на втручання у вибори-2019

Фото: Єгор Божок (УНІАН)

Кошти направлять на фейкові новини та організацію протестів

Влада Російської Федерації додатково виділила своїм спецслужбам 350 мільйонів доларів для реалізації підривної діяльності на виборах в Україні у 2019 році. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на інтерв'ю голови Служби зовнішньої розвідки Єгора Божка виданню "Укрінформ".

За його словами, РФ спрямовує на підривну роботу своїх спецслужб в Україні "колосальні бюджети".

"Ми отримали інформацію, що Кремль наказав на цей рік додатково виділити 350 мільйонів доларів своїм спецслужбам для роботи по втручанню у вибори в Україні", - зазначив Божок.

Він підкреслив, що дані гроші будуть спрямовані на проплату фейкових новин і підкуп, організацію провокацій, протестів, внутрішньополітичного тиску на керівництво держави, а також для підготовки кібератак.

Так, за даними розвідників, влада РФ розраховує, що будь-яке перезавантаження влади в Україні "потягне за собою певний параліч державного механізму", доки вибудується нова владна вертикаль.

"Ця пауза зачепить усі сфери життя, у тому числі й військової організації, що дасть Росії вікно можливостей у кілька місяців для того, щоб безболісно окупувати Україну, як вона намагалась це зробити в 2014 році. Для цього біля наших кордонів уже перебувають майже 50 тисяч російських військових з усім озброєнням і технікою. Ступінь їх готовності варіюється від 24 до 72 годин", - підкреслив голова Служби зовнішньої розвідки.

Нагадаємо, президент Петро Порошенко заявив, що Росія впливає на виборчі процеси, які відбуваються в європейських країнах і в Україні в 2019 році. Крім того, глава держави раніше відзначав безпрецедентний масштаб підготовки Росії до втручання у вибори-2019.

Як писало РБК-Україна раніше, голова Центрвиборчкому Тетяна Сліпачук допускає ймовірність прямих атак на ЦВК і на співробітників комісії для втручання у вибори-2019.