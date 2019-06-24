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ЦВК повторно відмовила в реєстрації Онищенку

Новини » Вибори 2019    24.06.2019 - 22:43
ЦВК повторно відмовила в реєстрації Онищенку
Фото: Олександр Онищенко (РБК-Україна)

ЦВК подала апеляцію на рішення суду, який зобов'язав зареєструвати Онищенка

Центральна виборча комісія (ЦВК) вдруге відмовила в реєстрації втікача-нардепа Олександра Онищенка кандидадом у народні депутати на позачергових парламентських виборах. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Громадянської мережі "ОПОРА" у Facebook.

Зазначається, що Онищенку відмовили у реєстрації через те, що протягом останніх п'яти років він не проживає на території України. 

"Скандальний депутат-втікач Олександр Онищенко зібрався в народні депутати, але ЦВК вже вдруге йому відмовляє в реєстрації. І все через те, що протягом останніх 5 років він не проживав в Україні", - йдеться в повідомленні. 

 
ЦВК відмовила в реєстрації Онищенку

Скандальний депутат-втікач Олександр Онищенко зібрався в народні депутати, але ЦВК вже вдруге йому відмовляє в реєстрації. І все через те, що протягом останніх 5 років він не проживав в Україні. ЦВК навіть подала апеляцію на рішення Шостого апеляційного суду, який зобов’язав комісію зареєструвати нардепа-втікача. І сьогодні, 24 червня, на засіданні ЦВК було повторно відмовлено Олександру Онищенку в реєстрації. Рішення прийнято одноголосно. #опора #opora #вибори #вибори19 #elect_ua

Опубліковано Громадянська мережа ОПОРА Понеділок, 24 червня 2019 р.

Крім того, ЦВК подала апеляцію на рішення Шостого апеляційного суду, який зобов’язав комісію зареєструвати нардепа-втікача. 

"І сьогодні, 24 червня, на засіданні ЦВК було повторно відмовлено Олександру Онищенку в реєстрації. Рішення прийнято одноголосно", - повідомила Громадянської мережі "ОПОРА".

Раніше РБК-Україна повідомляло, що суд зобов'язав зареєструвати Онищенка кандидатом. У своїй біографії Онищенко написав, що з 2016 року й до теперішнього часу перебуває за межами України по причині того, що представляв Україну на змаганнях із кінного спорту "у статусі вершника".

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