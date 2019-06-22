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Суд зобов'язав зареєструвати Онищенка кандидатом

Новини » Вибори 2019    22.06.2019 - 10:20
Суд зобов'язав зареєструвати Онищенка кандидатом
Фото: Олександр Онищенко (РБК-Україна)

Онищенко вказав у біографії, що перебував за межами України, бо представляв країну на кінних змаганнях

Шостий апеляційний адміністративний суд зобов'язав Центральну виборчу комісію зареєструвати втікача-нардепа Олександра Онищенка кандидатом у народні депутати на позачергових виборах до Верховної ради. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Слідство.Інфо.

Повідомляється, що Онищенко подав у суд на рішення ЦВК, яке відмовилось реєструвати його кандидатом по причині того, що він протягом останніх 5 років не проживав в Україні. 

У своїй біографії Онищенко написав, що з 2016 року й до теперішнього часу перебуває за межами України по причині того, що представляв Україну на змаганнях із кінного спорту "у статусі вершника".

"На підтвердження Онищенко надав лист від Громадської організації "Всеукраїнська федерація кінного спорту України". Суд пристав на його аргументи і задовольнив клопотання", - повідомляє видання.

У рішенні суду колегія суддів зазначає, що вказані документи підтверджують поважність причини виїзду Онищенка за межі України з 2016 року по теперішній час.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що ЦВК відмовилася реєструвати Онищенка кандидатом в депутати. Під час чергового засідання у суботу, 15 червня, ЦВК прийняла рішення відмовити Онищенку в реєстрації кандидатом в народні депутати в одномандатному виборчому окрузі №93.

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