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Аваков надіслав ЦВК роз'яснення щодо Клюєва

Новини » Вибори 2019    03.07.2019 - 07:36
Аваков надіслав ЦВК роз'яснення щодо Клюєва
Фото: Арсен Аваков (РБК-Україна)

За даними МВС, Клюєв не був в Україні з 2014 року

Міністр внутрішніх срав України Арсен Аваков надіслав Центральній виборчій комісії роз'яснення, в якому зазначив терміни перебування на території держави екс-глави адміністрації президента часів Януковича Андрія Клюєва. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Facebook міністра.

Зокрема, Аваков зазначив, що провів селекторну нараду з підрозділами МВС України по ситуації, що склалася.

"За результатами - направив до ЦВК лист. Сподіваюся, що він послужить підставою для прийняття ЦВК рішення про зняття з участі у виборах Андрія Клюєва", - написав міністр.

У листі направленому Комісії, йдеться про те, що Андрій Клюєв покинув територію України у 2014 році разом із екс-президентом Віктором Януковичем та не проживав на території держави останні п'ять років.

Крім того, Клюєв не перетинав кордон України протягом останніх п'яти років, оскільки він ухиляється від слідства та суду, яке ведеться проти нього правоохоронцями.

Нагадаємо, раніше голова Верховної ради України Андрій Парубій подав запит до правоохоронних органів щодо екс-глави Адміністрації президента часів Віктора Януковича Андрія Клюєва, якого було зареєстровано кандидатом на вибори у Раду.

У вівторок, 2 липня, Центральна виборча комісія зареєструвала  Клюєва кандидатом на вибори у парламент. Крім того, Комісія внесла зміни до постанови про форму та текст бюлетенів, доповнивши перелік кандидатів новою позицією - прізвищем Клюєва.

Додамо, що ввечері 2 липня у Києві на Майдані Незалежності почалася акція після рішень ЦВК про реєстрацію кандидатами в нардепи Андрія Клюєва і блогера Анатолія Шарія.

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Новини України Порошенко Зеленський КлюєвЦентральна виборча комісіяАрсен Аваков
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