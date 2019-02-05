Вибори-2019: ЦВК зареєструвала ще чотирьох кандидатів

Фото: ЦВК (Віталій Носач/РБК-Україна)

Таким чином, зараз зареєстровано 34 кандидати у президенти

Центральна виборча комісія зареєструвала ще чотирьох осіб кандидатами на пост президента України на чергових виборах 31 березня 2019 року. Відповідне рішення було прийнято під час чергового засідання 5 лютого, передає кореспондент РБК-Україна.

Так, сьогодні комісія зареєструвала кандидатами Віктора Кривенко, який висувається від партії "Народний рух України" та Сергія Кривоноса від партії "Воїни АТО". Окрім того, комісія зареєструвала двох самовисуванців Сергія Носенка та Руслана Ригованова.

"Пропонується зареєструвати кандидатом Сергія Кривоноса, проживає у місті Києві, безпартійний, суб'єкт висування політична партія "Воїни АТО", - зачитала постанову член ЦВК Ірина Єфремова.

За словами голови ЦВК Тетяни Сліпачук, рішення про реєстрацію кандидатів прийняті одноголосно. Присутнім на засіданні було вручено посвідчення кандидата.

Нагадаємо, в понеділок, 4 лютого, Центральна виборча комісія зареєструвала кандидатами на пост президента Романа Безсмертного і Віктора Бондаря. Таким чином, станом на вчора були зареєстровані 30 кандидатів у президенти.

Як писало РБК-Україна раніше, станом на 3 лютого 83 людини подали заяви у ЦВК на участь у президентських виборах-2019.

Додамо, 4 лютого ЦВК відмовила в реєстрації двом особам, які подали заяви про висунення на пост президента. Так, комісія відмовила в реєстрації Тарасу Костянчуку і Наталії Земській.