ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Вибори-2019: ЦВК зареєструвала ще чотирьох кандидатів

Новини » Вибори 2019    05.02.2019 - 17:02
Вибори-2019: ЦВК зареєструвала ще чотирьох кандидатів
Фото: ЦВК (Віталій Носач/РБК-Україна)

Таким чином, зараз зареєстровано 34 кандидати у президенти

Центральна виборча комісія зареєструвала ще чотирьох осіб кандидатами на пост президента України на чергових виборах 31 березня 2019 року. Відповідне рішення було прийнято під час чергового засідання 5 лютого, передає кореспондент РБК-Україна.

Так, сьогодні комісія зареєструвала кандидатами Віктора Кривенко, який висувається від партії "Народний рух України" та Сергія Кривоноса від партії "Воїни АТО". Окрім того, комісія зареєструвала двох самовисуванців Сергія Носенка та Руслана Ригованова.

"Пропонується зареєструвати кандидатом Сергія Кривоноса, проживає у місті Києві, безпартійний, суб'єкт висування політична партія "Воїни АТО", - зачитала постанову член ЦВК Ірина Єфремова.

За словами голови ЦВК Тетяни Сліпачук, рішення про реєстрацію кандидатів прийняті одноголосно. Присутнім на засіданні було вручено посвідчення кандидата.

Нагадаємо, в понеділок, 4 лютого, Центральна виборча комісія зареєструвала кандидатами на пост президента Романа Безсмертного і Віктора Бондаря. Таким чином, станом на вчора були зареєстровані 30 кандидатів у президенти.

Як писало РБК-Україна раніше, станом на 3 лютого 83 людини подали заяви у ЦВК на участь у президентських виборах-2019.

Додамо, 4 лютого ЦВК відмовила в реєстрації двом особам, які подали заяви про висунення на пост президента. Так, комісія відмовила в реєстрації Тарасу Костянчуку і Наталії Земській.

Вибори-2019: в Раді з'явився закон про заборону росіянам бути спостерігачами ЦВК відмовила у реєстрації двом кандидатам у президенти
Новини України Порошенко Тимошенко Зеленський Гриценко Центральна виборча комісіяпрезидентські виборикандидаты
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся