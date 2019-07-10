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ЦВК скасувала реєстрацію ще 26 кандидатів у нардепи

Новини » Вибори 2019    10.07.2019 - 20:30
ЦВК скасувала реєстрацію ще 26 кандидатів у нардепи
Фото: ЦВК (Віталій Носач/РБК-Україна)

Комісія скасувала реєстрацію кандидатів за рішенням партій та заяві про відмову балотуватися

Центральна виборча комісія (ЦВК) скасувала реєстрацію 26 кандидатів у народні депутати на позачергові вибори у Верховну раду. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ЦВК.

Як повідомляється, Комісія скасувала реєстрацію кандидатів Віктора Вовка, Олега Купрієнко, Олексія Кириченка, включених у виборчий список від Радикальної партії Олега Ляшка під № 10, 14 і 23 відповідно.

Також була скасована реєстрація кандидатів від партії "Слуга народу" Артема Расенка та Антоніни Федосової, включених до виборчого списку під № 184 та № 175 відповідно. Крім цього, ЦВК скасувала реєстрацію 7 кандидатів від "Слуги народу" за заявою партії. Зокрема, знято з виборів Олену Коробкову, Романа Боярчука, Ольгу Кавун, Михайла Соколова, Юрія Баланюка, Анастасію Рагімову, Віталія Витикача, включених у виборчий список під № 31, 71, 78, 99, 164, 170 і відповідно 177.

Скасовано і реєстрації кандидата у нардепи від "Батьківщини" Олександр Галаченко, включеного до виборчого списку під № 135, згідно з його заявою про відмову балотуватися.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Комісія оголосила попередження 38 кандидатам у народні депутати на позачергові вибори у Верховну раду за порушення строків відкриття рахунків виборчих фондів.

Крім того, 9 липня Центрвиборчком скасувала реєстрацію 36 кандидатів у народні депутати.

Так, заступник глави ЦВК Євген Радченко підкреслював, що комісія і надалі буде скасовувати реєстрацію кандидатів, якщо виявить порушення умов реєстрації на виборах у Верховну раду.

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