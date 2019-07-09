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ЦВК скасувала реєстрацію понад 30 кандидатів у нардепи

Новини » Вибори 2019    09.07.2019 - 17:21
ЦВК скасувала реєстрацію понад 30 кандидатів у нардепи
Фото: ЦВК (Віталій Носач/РБК-Україна)

Кандидати відмовилися від участі в парламентських виборах

Центральна виборча комісія напередодні позачергових виборів до Верховної ради скасувала реєстрацію 36 кандидатів у народні депутати. Про це повідомляє прес-служба ЦВК.

Зокрема, 9 липня відбулося чергове засідання комісії. Центрвиборчком розглянув заяви кандидатів у нардепи, які балотуються в одномандатних виборчих округах, висунутих політичними партіями і в порядку самовисування, про відмову балотуватися на позачергових парламентських виборах.

За підсумками розгляду комісія скасувала реєстрацію ще 36 кандидатів у депутати Ради.

Нагадаємо, раніше комісія оголосила попередження 38 кандидатам у народні депутати на позачергові вибори до Верховної ради за порушення строків відкриття рахунків виборчих фондів.

Як писало РБК-Україна, Центрвиборчком скасував реєстрацію 17 кандидатів у народні депутати.

Так, заступник глави ЦВК Євген Радченко підкреслював, що комісія і надалі буде скасовувати реєстрацію кандидатів, якщо виявить порушення умов реєстрації на виборах до Верховної ради.

ЦВК оголосила попередження 38 кандидатів у нардепи ЦВК скасувала реєстрацію 17 кандидатів у нардепи
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