ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

ЦИК отменил регистрацию более 30 кандидатов в нардепы

Новости » Выборы 2019    09.07.2019 - 17:21
ЦИК отменил регистрацию более 30 кандидатов в нардепы
Фото: ЦИК (Виталий Носач/РБК-Украина)

Кандидаты отказались от участия в парламентских выборах

Центральная избирательная комиссия накануне внеочередных выборов в Верховную раду отменила регистрацию 36 кандидатов в народные депутаты. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

В частности, 9 июля состоялось очередное заседание комиссии. Центризбирком рассмотрел заявления кандидатов в нардепы, которые баллотируются в одномандатных избирательных округах, выдвинутых политическими партиями и в порядке самовыдвижения, об отказе баллотироваться на внеочередных парламентских выборах.

По итогам рассмотрения комиссия отменила регистрацию еще 36 кандидатов в депутаты Рады.

Напомним, ранее комиссия объявила предупреждения 38 кандидатам в народные депутаты на внеочередные выборы в Верховную раду за нарушение сроков открытия счетов избирательных фондов.

Как писало РБК-Украина, Центризбирком отменил регистрацию 17 кандидатов в народные депутаты.

Так, заместитель главы ЦИК Евгений Радченко подчеркивал, что комиссия и в дальнейшем будет отменять регистрацию кандидатов, если обнаружит нарушения условий регистрации на выборах в Верховную раду.

ЦИК объявил предупреждение 38 кандидатам в нардепы ЦИК отменил регистрацию 17 кандидатов в нардепы
Новости Украины Порошенко Зеленский Центральная избирательная комиссиярегистрация
Daily
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь