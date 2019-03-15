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Спостерігачів від РФ не буде на виборах президента України, - Клімкін

Новини » Вибори 2019    15.03.2019 - 21:10
Спостерігачів від РФ не буде на виборах президента України, - Клімкін
Фото: Павло Клімкін (РБК-Україна)

За словами глави МЗС україни Павла Климкіна, для цього є політична, юридична та моральна основа

Спостерігачі від РФ, які є в запропонованому Бюро з демократичних інститутів і прав людини (БДІПЛ) ОБСЄ списку, не будуть зареєстровані на вибори-2019Про це заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін, передає "Інтерфакс-Україна".

 

За його словами, спостерігачі від РФ не будуть зареєстровані на вибори президента України так як український парламент прийняв відповідний закон.

"Я вважаю, що це питання вирішене. Для цього є політична, юридична та моральна основа. До того ж Верховна рада прийняла відповідний закон, тому російських спостерігачів тут не буде", - сказав міністр.

Нагадаємо, Бюро демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ включило 24 росіян до складу місії короткострокових спостерігачів на виборах.

ЦВК вилучила з переліку виборчих дільниць за кордоном ті, які розташовувалися в Російській Федерації. Згідно з рекомендаціями Центрвиборчкому, виборці, які перебувають на консульському обліку на території Росії, зможуть проголосувати в Тбілісі, Астани, Гельсінкі або ж в Україні.

РБК-Україна писало, що закон "Про внесення змін у деякі закони України з нагляду за виборчим процесом в Україні", який передбачає заборону громадянам Росії бути спостерігачами на виборах 2019 в Україні у четвер, 28 лютого, набув чинності.

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