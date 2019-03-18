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ЦВК зареєструвала майже тисячу міжнародних спостерігачів на виборах

Новини » Вибори 2019    18.03.2019 - 17:30
ЦВК зареєструвала майже тисячу міжнародних спостерігачів на виборах
Фото: будівля ЦВК (РБК-Україна)

Сьогодні ЦВК зареєструвала 225 спостерігачів

Центральна виборча комісія (ЦВК) на виборах президента України під час засідання 18 березня зареєструвала ще 225 офіційних міжнародних спостерігачів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ЦВК. 

Як зазначається, Комісія зареєструвала 5 офіційних спостерігачів від Литовської Республіки, 108 - від міжнародної неурядової організації "CANADEM", 2 - від Словацької Республіки, 83 - від Світового Конгресу Українців, 23 - від Парламентської Асамблеї НАТО, 4 - від Йорданського Хашимітського Королівства.

Таким чином, станом на 18 березня 2019 року Комісія зареєструвала 967 офіційних спостерігачів від 11 міжнародних організацій та 10 іноземних держав на чергових виборах президента України 31 березня 2019 року.

РБК-Україна писало, що Центральна виборча комісія (ЦВК) на виборах 2019 зареєструвала 23 спостерігача від Парламентської асамблеї НАТО.

Раніше міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що спостерігачі від РФ, які є в запропонованому Бюро з демократичних інститутів і прав людини (БДІПЛ) ОБСЄ списку, не будуть зареєстровані на виборах президента України.

Нагадаємо, Бюро демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ включило 24 росіян до складу місії короткострокових спостерігачів на виборах.

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