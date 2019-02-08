ЦВК відмовила в реєстрації ще одному кандидату в президенти

Фото: ЦВК (Віталій Носач/РБК-Україна)

ЦВК відмовив у реєстрації Андрію Сутковому

Центральна виборча комісія (ЦВК) відмовила в реєстрації кандидатом на пост президента на чергових виборах Андрію Сутковому. Відповідне рішення було прийнято на черговому засіданні Центрвиборчкому 8 лютого, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами голови комісії Тетяни Сліпачук, рішення ухвалою було прийнято одноголосно.

"16 "за". Постанову прийнято", - повідомила Сліпачук.

Так, ЦВК на засіданні 8 лютого розглянула вісім питань, завершивши процес розгляду заяв від потенційних кандидатів на пост президента.

Нагадаємо, сьогодні Центральна виборча комісія зареєструвала лідера партії "Розумна сила" Олександра Соловйова кандидатом у президенти на виборах 2019. Так, за рішення про реєстрацію Соловйова проголосували 10 членів комісії, 6 утрималися.

Також сьогодні Центральна виборча комісія зареєструвала Дмитра Гнапа кандидатом у президенти на виборах 2019.

Додамо, що 8 лютого Центральна виборча комісія в п'ятницю, 8 лютого, завершила реєстрацію кандидатів в президенти на виборах 2019. Таким чином, кандидатами на виборах були зареєстровані 44 кандидата в президенти.