Вибори-2019: ЦВК зареєструвала Соловйова кандидатом у президенти

Фото: Олександр Соловйов (rozumna-sila.org)

ЦВК зареєструвала 44 кандидата в президенти

Центральна виборча комісія зареєструвала лідера партії "Розумна сила" Олександра Соловйова кандидатом у президенти на виборах 2019. Таке рішення комісія прийняла на засіданні в п'ятницю, 8 лютого, передає кореспондент РБК-Україна.

Таким чином, станом на 8 лютого зареєстровані 44 кандидати в президенти.

За словами члена ЦВК Валентина Шепілова, Соловйов повторно подав заявку до комісії. Так, у передвиборчій програмі Соловйова містилися положення, спрямовані на порушення суверенітету та територіальної цілісності.

"3 лютого 2019 року до комісії повторно надійшли документи для реєстрації кандидатом на посаду президента України на чергових виборах Соловйова Олександра, висунутого на з'їзді політичної партії "Розумна сила". ЦВК пропонується зареєструвати кандидата на пост президента Соловйова Олександра, проживає у місті Києві, суб’єкт висування політична партія "Розумна сила", - повідомив Шепілов.

Так, за рішення щодо реєстрації Соловйова проголосували 10 членів комісії, 6 утримались.

Нагадаємо, раніше глава Комітету виборців України Олексій Кошель звернувся до Служби безпеки України з проханням почати досудове розслідування щодо дій лідера партії "Розумна сила" Олександра Соловйова. Так, 28 січня ЦВК встановила, що в його програмі кандидата на пост президента були положення, спрямовані на порушення суверенітету і територіальної цілісності України.

Як писало РБК-Україна раніше, 2 лютого ЦВК відмовила в реєстрації кандидатами на пост президента ще чотирьом особам, серед яких і Соловйов.

Підкреслимо, раніше Національне агентство з питань запобігання корупції виявило порушення у звіті партії "Розумна сила".

Додамо, 30 травня 2018 року голова Служби безпеки України Василь Грицак на брифінгу заявив, що партія "Розумна сила" фінансується Кремлем.