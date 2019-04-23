ЦВК прийняла протоколи з "мокрими печатками" 69 окружних виборчкомів

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Всього очікується отримання протоколів від 199 ОВК

Центральна виборча комісія (ЦВК) під час засідання 23 квітня прийняла протоколи про результати голосування у другому турів виборів 2019 від ще 29 окружних виборчих комісій (ОВК). Про це йдеться у повідомленні прес-служби ЦВК.

Зокрема, для розгляду та подальшого опрацювання було прийнято протоколи про підсумки повторного голосування окружних виборчих комісій: № 22 (Волинська область), № 29 (Дніпропетровська область), № 57, 58 (Донецька область), № 63 (Житомирська область), № 74, 80 (Запорізька область), № 88, 89 (Івано-Франківська область), № 91, 92, 96, 97 (Київська область), № 99, 101 (Кіровоградська область), № 128 (Миколаївська область), № 136 (Одеська область), № 148 (Полтавська область), № 156 (Рівненська область), № 171, 173, 175, 178, 181 (Харківська область), № 182 (Херсонська область), № 194, 200 (Черкаська область), № 217, 221 (місто Київ).

Таким чином, станом на 16.30 23 квітня 2019 року Центральна виборча комісія прийняла протоколи про підсумки повторного голосування окружних виборчих комісій 69 територіальних виборчих округів.

Також в режимі засідання Комісія прийняла, розглянула та оголосила протоколи 7 дільничних виборчих комісій про підрахунок голосів виборців на закордонних виборчих дільницях.

Нагадаємо, раніше голова ЦВК Тетяна Сліпачук заявила, що оголошення результату виборів в Україні має відбутись до 30 квітня.

Зазначимо, за результатами підрахунку 99% протоколів, зі значним відривом лідирує кандидат у президенти Володимир Зеленський - за нього проголосували 73,21%. Петро Порошенко отримує голоси 24,46% виборців.