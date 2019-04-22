Зеленський обійшов Порошенка на спецдільницях у зоні ООС

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Військові на Донбасі віддали більшість голосів Зеленському

За результатами виборів 2019 на спецдільницях на Донбасі військовослужбовці віддали більшість голосів (з різницею трохи менше 300) Володимиру Зеленському. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані протоколів спецдільниць, які містяться на сайті Центрвиборчкому.

Загалом, за даними на сайті ЦВК, в голосуванні взяли участь більше 35 тисяч військових, з яких 17,7 тис. підтримали Зеленського, а 17,4 тис. - Петра Порошенка. У процентному співвідношенні загальний результат Зеленського на спецдільницях досягає 50,4%.

На спецдільницях у Донецькій області Зеленського підтримали 13,4 тис. військовослужбовців, Порошенка - 13,1 тис. При цьому кандидат показав кращий результат у Бахмуті, Слов'янську, Дружківці, Покровську, Маріуполі та Волновасі. Порошенко переміг на спецдільницях в Ясинуватському районі, Краматорську, Торецьку та Мар'їнці.

На спецдільницях у Луганській області Порошенко (4324) обійшов Зеленського (4308) всього на 16 голосів. При цьому діючий президент переміг у Станиці Луганській, Рубіжному, Лисичанську і Щасті. За Зеленським залишилися з серйозною перевагою Сватове та Сєвєродонецьк.

Нагадаємо, за результатами першого туру на більшості спецдільниць у зоні ООС теж лідирував Зеленський, однак Порошенко в абсолютному вирахуванні обійшов опонента на 200 голосів.

На даний момент за результатами підрахунку 99,39% протоколів Зеленський набирає 73,24%, Порошенко - 24,44%. Розрив між ними майже сягає 9 млн голосів. При цьому ЦВК оголосить остаточні результати не раніше 30 квітня.