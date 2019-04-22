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ОБСЄ: вибори президента України відповідали світовим стандартам

Новини » Вибори 2019    22.04.2019 - 15:22
ОБСЄ: вибори президента України відповідали світовим стандартам
Ілюстративне фото (OSCE-Mikhail Evstafiev)

Вибори були конкурентними і проводилися з повагою основних свобод

В ОБСЄ заявили, що вибори президента України відповідали світовим стандартам. Про це повідомляє прес-служба ОБСЄ.

Зокрема, в ОБСЄ повідомили, що вибори були конкурентними і проводилися з повагою основних свобод.

"Демократична і впорядкована передача влади, свідками якої ми стали вчора, є великим досягненням українського народу і відкриває шлях для відновлення зусиль щодо просування необхідних реформ для вирішення нагальних проблем та забезпечення належного управління. Я дякую моїм колегам з різних міжнародних інститутів за їх готовність підтримати цей процес", - заявив Джордж Церетелі, спеціальний координатор та керівник короткострокової місії спостерігачів ОБСЄ.

Зазначимо, за результатами підрахунку 99% протоколів, зі значним відривом лідирує кандидат у президенти Володимир Зеленський - за нього проголосували 73,21%. Чинний президент Петро Порошенко отримує голоси 24,46% українських виборців. Зеленського з перемогою вже привітали у Білорусі, США, Британії, Канаді, Швеції, Венесуелі.

РБК-Україна писало, Дмитро Медведєв бачить шанс на поліпшення відносин між РФ і Україною при її новому керівництві. У свою чергу, Зеленський заявив, що він буде продовжувати нормандський формат і мінське напрямок, а також пообіцяв перезавантаження мінського процесу.

 

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