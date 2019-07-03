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ГПУ направила ЦВК додаткову інформацію по Клюєву

Новини » Вибори 2019    03.07.2019 - 15:19
ГПУ направила ЦВК додаткову інформацію по Клюєву
Фото: Андрій Клюєв (Уніан)

ГПУ направила ЦВК докази проживання Клюєва на території РФ

Генеральна прокуратура України (ГПУ) направила додаткову інформацію щодо екс-глави адміністрації президента часів Віктора Януковича Андрія Клюєва. Про це повідомляє прес-служба Управління спеціальних розслідувань ГПУ.

Як зазначається, 3 липня управлінням спеціальних розслідувань до ЦВК скеровано додаткову розширену інформацію та надано копії окремих процесуальних документів, якими підтверджується факт постійного проживання Клюєва у період 2014-2019 років на території Російської Федерації. У ГПУ заявили, що прокуратура готова надати за необхідності роз'яснення чи будь-яку іншу інформацію досудового розслідування, котру потребуватиме ЦВК. 

"Висловлюємо сподівання на об’єктивний та неупереджений розгляд ЦВК наданої інформації при вирішенні питання про реєстрацію підозрюваного Клюєва А.П. кандидатом у народні депутати України", - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, глава Міністерства внутрішніх справ Арсен Аваков також надіслав ЦВК роз'яснення щодо Клюєва. У листі направленому комісії, йдеться про те, що Андрій Клюєв покинув територію України у 2014 році разом із екс-президентом Віктором Януковичем та не проживав на території держави останні п'ять років.

Як відомо, вчора ЦВК зареєстрував Клюєва як кадидата на вибори в Раду. У зв'язку з цим відбулась акція протест в Києві на Майдані Незалежності. Близько двох тисяч людей вимагали від ЦВК скасувати це рішення.

У свою чергу, начальник управління спецрозслідувань Генпрокуратури України Сергій Горбатюк заявив, що ГПУ затримає Клюєва, якщо він повернеться в Україну.

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