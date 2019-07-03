ГПУ направила ЦВК додаткову інформацію по Клюєву

Фото: Андрій Клюєв (Уніан)

ГПУ направила ЦВК докази проживання Клюєва на території РФ

Генеральна прокуратура України (ГПУ) направила додаткову інформацію щодо екс-глави адміністрації президента часів Віктора Януковича Андрія Клюєва. Про це повідомляє прес-служба Управління спеціальних розслідувань ГПУ.

Як зазначається, 3 липня управлінням спеціальних розслідувань до ЦВК скеровано додаткову розширену інформацію та надано копії окремих процесуальних документів, якими підтверджується факт постійного проживання Клюєва у період 2014-2019 років на території Російської Федерації. У ГПУ заявили, що прокуратура готова надати за необхідності роз'яснення чи будь-яку іншу інформацію досудового розслідування, котру потребуватиме ЦВК.

"Висловлюємо сподівання на об’єктивний та неупереджений розгляд ЦВК наданої інформації при вирішенні питання про реєстрацію підозрюваного Клюєва А.П. кандидатом у народні депутати України", - йдеться у повідомленні.