СБУ почала перевірку Клюєва

Фото: Андрій Клюєв (partyofregions.com.ua)

СБУ почала перевірку за запитом Парубія про перебування Клюєва, Шарія та Кузьміна на території України протягом останніх п'яти років

Служба безпеки України (СБУ) почала перевірку за запитом голови Верховної ради України Андрія Парубія про перебування Андрія Клюєва, Анатолія Шарія та Рената Кузьміна на території України протягом останніх п'яти років. Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Зокрема, в. о. голови СБУ Іван Баканов зібрав службову нараду за запитом Парубія про перебування Андрія Клюєва, Анатолія Шарія та Рената Кузьміна на території України протягом останніх п'яти років.

У зв'язку з цим СБУ в межах компетенції почала перевірку відповідних обставин.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що Андрій Парубій подав запит в правоохоронні органи стосовно екс-глави Адміністрації президента часів Віктора Януковича Андрія Клюєва, який був зареєстрований кандидатом на вибори в Раду.

Також міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков направив Центральній виборчій комісії роз'яснення, в якому вказав терміни перебування на території держави Клюєва.

Як відомо, у вівторок, 2 липня, Центральна виборча комісія зареєструвала Андрія Клюєва кандидатом на вибори у Верховну раду. У Комісії відзначили, що немає можливості виконання рішення Верховного суду в інший спосіб, ніж реєстрація Клюєва кандидатом у народні депутати. Крім того, Комісія внесла зміни до постанови про форму і текст бюлетенів, доповнивши перелік кандидатів новою позицією - прізвищем Клюєва.