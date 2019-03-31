ЦВК назвала кількість виборців в Україні

Фото: Тетяна Сліпачук (РБК-Україна)

У виборах 2019 можуть взяти участь понад 26,6 млн виборців

На виборах 2019 можуть проголосувати понад 26,6 млн українців. Про це на брифінгу повідомила голова Центральної виборчої комісії Тетяна Сліпачук, передає кореспондент РБК-Україна.

За її словами, на початок голосування 31 березня фактична кількість виборців в Україні складає 26 611 979 осіб.

"У тому числі, кількість виборців не за місцем голосування становить 593 278. Кількість округів, які вже подали інформацію, - 179", - повідомила Сліпачук.

Нагадаємо, на початку тижня повідомлялося, що послугою тимчасової зміни місця голосування на виборах 2019 скористалися понад 265 тис. громадян України. Найбільшу кількість виборців, які змінили дільницю, зареєстровано у східних областях.

Зазначимо, раніше Служба зовнішньої розвідки повідомляла, що спецслужби Російської Федерації планують масштабні кібератаки на сервер Центральної виборчої комісії України. Зокрема, РФ нібито планувала зараження "вірусом-закладкою", який здатний спотворювати статистичні дані серверів і комп'ютерів виборчих округів та дільниць.