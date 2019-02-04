ЦВК оприлюднила кількість виборців у держреєстрі

За останні роки кількість кількість виборців скоротилася на 1,3 млн осіб

Центральная избирательная комиссия накануне президентских выборов обнародовала информацию о количестве граждан Украины, информация о которых содержится в Государственном реестре избирателей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информацию на сайте реестра.

www.drv.gov.ua

Последнее обновление данных датировано 31 декабря 2018 года. За последний год количество избирателей уменьшилось на 224 тысячи человек до 35 млн 602 тысяч.

Кроме того, в сравнении с 2010 годом количество избирателей сократилось на 1 млн 365 тысяч человек.

В сравнении с 2014 годом избирателей стало на 874 тысячи меньше.

www.drv.gov.ua

Напомним, что Центральная избирательная комиссия является распорядителем Государственного реестра избирателей. На функционирование Государственного реестра избирателей в 2019 году выделено 223 млн грн.

Очередные президентские выборы в Украине состоятся 31 марта 2019 года. Как сообщало РБК-Украина, по данным опроса четырех исследовательских центров, тройку лидеров в рейтинге кандидатов в президенты возглавляют Владимир Зеленский, Юлия Тимошенко и Петр Порошенко.

Отметим, что по данным Государственной службы статистики, численность наличного населения Украины на 1 декабря 2018 года составляла 42 млн 177 тысяч человек.