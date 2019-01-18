Населення України скоротилося ще на 200 тисяч осіб

Ілюстративне фото (УНІАН)

Держстат оприлюднив дані щодо скорочення населення України за 11 місяців 2018 року

Чисельність наявного населення України упродовж січня-листопада 2018 року зменшилася на 208,8 тисяч осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Державної служби статистики

За оцінкою статистичного відомства, чисельність наявного населення в Україні на 1 грудня 2018 року становила 42177,6 тисяч осіб.

"Залишається суттєвим перевищення кількості померлих над кількістю живонароджених: на 100 померлих - 58 живонароджених", - наголошується в повідомленні.

ukrstat.gov.ua

Нагадаємо, Міжнародний валютний фонд оцінює кількість трудових мігрантів з України в 2-3 млн осіб. Як відзначається в огляді МВФ, економіка України стикається з серйозними проблемами. Зростання її недостатній, щоб відновити рівень доходів, втрачений під час кризи, а також досягти результату, порівнянного з іншими країнами регіону.

Як повідомляло РБК-Україна, за даними Міністерства соціальної політики за кордоном працюють 7-9 мільйонів українців. З них 3,2 мільйони працюють за кордоном на постійній основі.

У Національному банку прогнозують у 2019 році стабілізацію кількості трудових мігрантів з України на рівні 2018 року.