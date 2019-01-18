ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Населення України скоротилося ще на 200 тисяч осіб

Новини » Суспільство    18.01.2019 - 16:46
Населення України скоротилося ще на 200 тисяч осіб
Ілюстративне фото (УНІАН)

Держстат оприлюднив дані щодо скорочення населення України за 11 місяців 2018 року

Чисельність наявного населення України упродовж січня-листопада 2018 року зменшилася на 208,8 тисяч осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Державної служби статистики

За оцінкою статистичного відомства, чисельність наявного населення в Україні на 1 грудня 2018 року становила 42177,6 тисяч осіб.

"Залишається суттєвим перевищення кількості померлих над кількістю живонароджених: на 100 померлих - 58 живонароджених", - наголошується в повідомленні.

Населення України скоротилося ще на 200 тисяч осіб

ukrstat.gov.ua

Нагадаємо, Міжнародний валютний фонд оцінює кількість трудових мігрантів з України в 2-3 млн осіб. Як відзначається в огляді МВФ, економіка України стикається з серйозними проблемами. Зростання її недостатній, щоб відновити рівень доходів, втрачений під час кризи, а також досягти результату, порівнянного з іншими країнами регіону.

Як повідомляло РБК-Україна, за даними Міністерства соціальної політики за кордоном працюють 7-9 мільйонів українців. З них 3,2 мільйони працюють за кордоном на постійній основі.

У Національному банку прогнозують у 2019 році стабілізацію кількості трудових мігрантів з України на рівні 2018 року.

Рівень бідності в Україні скоротився в 1,2 рази, - Держстат Населення України за січень-вересень скоротилося на 165 тисяч осіб
Новини України население
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся