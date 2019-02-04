Соціологи назвали трійку лідерів президентських перегонів

Фото: колаж (РБК-Україна)

До трійки увійшли Зеленський, Тимошенко і Порошенко

Трійку лідерів у рейтингу кандидатів у президенти очолюють Володимир Зеленський, Юлія Тимошенко і Петро Порошенко. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на велике опитування чотирьох дослідницьких центрів, проведене наприкінці січня 2019 року.

Згідно з опитуванням, Зеленського готові підтримати 21,9% серед тих, хто визначився з вибором і готовий взяти участь у голосуванні. Тимошенко підтримують 19,2%, Порошенка - 14,8%

Далі йдуть Юрій Бойко - 10,4%, Анатолій Гриценко - 8,4%, Олег Ляшко - 6,5%, Євген Мураєв - 3,4%, Андрій Садовий - 2,4%, Олександр Шевченко - 2,2%. Рейтинг інших кандидатів - менше 2%.

При цьому кожен п'ятий виборець вірить в те, що наступним президентом стане Тимошенко (22,1%). У перемогу Порошенка вірять 16,6% тих, хто має намір взяти участь у виборах, Зеленського - 11,1%, Бойко - 4,1%. У тому, що інші політики можуть зайняти вищий державний пост, вірять менше 3% опитаних.

Спільне опитування провели Центр "Соціальний моніторинг", Український інститут соціальних досліджень ім. А. Яременко, компанія "Інфо Сапієнс" і Соціологічна група "Рейтинг" 19 - 30 січня 2019 року серед 10 000 респондентів у всіх областях України за винятком окупованих Росією територій. Статистична похибка вибірки: не більше 1,0%.

Нагадаємо, чергові президентські вибори в Україні відбудуться 31 березня 2019 року. Центральна виборча комісія вже зареєструвала 28 кандидатів.

На позачергових виборах президента, які відбулися 25 травня 2014 року взяли участь 59,48 % виборців. Вже в першому турі переміг Петро Порошенко з результатом 54,70% голосів.

Як повідомляло РБК-Україна, в президентських виборах 31 жовтня 2019 року планують взяти участь три чверті українців (74%).