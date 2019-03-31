В МВС прокоментували голосування Ляшка

Фото: Олег Ляшко (УНІАН)

Ляшко порушив таємницю голосування, показавши свій бюлетень

Правоохоронці дадуть правову оцінку діям кандидата на виборах президента України Олега Ляшка, який під час голосування продемонстрував журналістам власний заповнений бюлетень. Про це заявив радник очільника Міністерства внутрішніх справ Іван Варченко в ході брифінгу, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу відомства на сторінці у Facebook.

Він зазначив, що частина порушень у день виборів пов'язана з нерозумінням виборців або свідомим порушенням статті 7 закону України про вибори - порушення таємниці голосування.

Зокрема, це стосується і кандидата у президенти, лідера "Радикальної партії" Олега Ляшка, який продемонстрував свій вибір на камери журналістів.

"Один з кандидатів на пост президента сьогодні зробив ту річ, яка так само може кваліфікуватися як та, що має ознаки кримінального злочину, а саме - теж розкрив таємницю голосування", - сказав представник МВС.

Він додав, що поліція кваліфікує зараз ці випадки, всі випадки, які будуть відбуватися сьогодні, і там обов’язково буде надана правова оцінка. Кандидату в президенти загрожує 3 роки обмеження волі за демонстрацію заповненого бюлетеня.

Як писав Styler, Олег Ляшко нарушил закон во время голосования на выборах президента Украины. Во время голосования на одном из участков продемонстрировал в присутствии телекамер и других избирателей бюллетень с результатами своего голосования, что категорически запрещено в соответствии с ст. 7 Закона "О выборах президента Украины".

Також повідомлялося, що на одній з виборчих дільниць в Запоріжжі виборця затримали співробітники правоохоронних органів за те, що він спробував сфотографувати бюлетень.