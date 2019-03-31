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Поліція перевіряє факти розголошення результатів виборів політичними партіями

Новини » Вибори 2019    31.03.2019 - 18:50
Поліція перевіряє факти розголошення результатів виборів політичними партіями
Фото: вибори президента України (Віталій Носач, РБК-Україна)

Поліцейські зафіксували 5 фактів розголошення

У ході виборів президента в Україні працівники Національної поліції перевіряють 5 фактів розголошення результатів голосування представниками політичних партій. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МВС у Facebook.

В МВС повідомили, що працівники Національної поліції України сьогодні, 31 березня, у день виборів зафіксували факти розголошення окремими представниками політичних партій.

"По них буде прийнято рішення у встановленому законодавством порядку", - заявили в МВС.

Також правоохоронці нагадали по таємницю голосування й наголосили, що згідно зі ст. 159 КК України (Порушення таємниці голосування) передбачена кримінальна відповідальність.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що у поліції назвали кількість порушень на виборах станом на 18:00. Станом на 18:00 слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19 повідомлень, всього в поліцію надійшло 1612 заяви і повідомлення про порушення виборчого законодавства, зазначені факти в основному пов'язані з незаконною агітацією.

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