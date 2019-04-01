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ЦВК оприлюднила дані підрахунку 30% голосів

Новини » Вибори 2019    01.04.2019 - 05:27
ЦВК оприлюднила дані підрахунку 30% голосів
Фото: голосування на виборах 2019 (Віталій Носач/РБК-Україна)

Центрвиборчком опрацював 30% протоколів за станом на 5:27

Результати виборів 2019: Центральна виборча комісія опрацювала більше 30% протоколів. Відповідні дані оприлюднені на табло ЦВК станом на 5:27 через інформаційно-аналітичну систему "Вибори", передає кореспондент РБК-Україна.

За підрахунками, лідирує Володимир Зеленський, за нього віддали голоси 30,19% українців. На другому місці - Петро Порошенко, за якого проголосували 16,65% громадян. Замикає трійку лідерів Юлія Тимошенко, 13,22% голосів "за".

ЦВК оприлюднила дані підрахунку 30% голосів

Раніше повідомлялося, що ЦВК опрацювала вже понад 25% бюлетенів. Лідирував Володимир Зеленський, за нього віддали голоси 30,02% українців.

Як писало РБК-Україна, остаточні дані Національного екзит-полу свідчать, що Володимир Зеленський лідирує з результатом 30,6% голосів, 17,8% респондентів віддали голоси за Петра Порошенка, у Юлії Тимошенко 14,2% голосів опитаних.

Підкреслимо також, ЦВК оприлюднила остаточні дані щодо явки виборців. Явка склала 63,52% у 199 округах. Найвищою вона виявилася у Львівській області - 68,88%.

Відзначимо, більше 10 млн виборців не прийшли голосувати на виборах президента України.

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