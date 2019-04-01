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ЦИК обнародовал данные подсчета 30% голосов

Новости » Выборы 2019    01.04.2019 - 05:27
ЦИК обнародовал данные подсчета 30% голосов
Фото: голосование на выборах 2019 (Виталий Носач/РБК-Украина)

Центризбирком обработал 30% протоколов по состоянию на 5:27

Результаты выборов 2019: Центральная избирательная комиссия обработала более 30% протоколов. Соответствующие данные обнародованы на табло ЦИК по состоянию на 5:27 через информационно-аналитическую систему "Выборы", передает корреспондент РБК-Украина.

По подсчетам, лидирует Владимир Зеленский, за него отдали голоса 30,19% украинцев. На втором месте - Петр Порошенко, за которого проголосовали 16,65% граждан. Замыкает тройку лидеров Юлия Тимошенко, 13,22% голосов "за".

ЦИК обнародовал данные подсчета 30% голосов

Ранее сообщалось, что ЦИК обработал уже более 25% бюллетеней. Лидировал Владимир Зеленский, за него отдали голоса 30,02% украинцев.

Как писало РБК-Украина, окончательные данные Национального экзит-пола гласят, что Владимир Зеленский лидирует с результатом 30,6% голосов, 17,8% респондентов отдали голоса за Петра Порошенко, у Юлии Тимошенко 14,2% голосов опрошенных.

Подчеркнем также, ЦИК обнародовал окончательные данные по явке избирателей. Явка составила 63,52% в 199 округах. Самой высокой она оказалась во Львовской области - 68,88%.

Отметим, более 10 млн избирателей не пришли голосовать на выборах президента Украины.

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