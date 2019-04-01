ЦВК оприлюднила дані підрахунку 25% голосів

Фото: голосування на виборах 2019 (Віталій Носач/РБК-Україна)

Центрвиборчком опрацював 25% протоколів станом на 4:40

Результати виборів 2019: Центральна виборча комісія опрацювала більше 25% протоколів. Відповідні дані оприлюднені на табло ЦВК станом на 4:40 через інформаційно-аналітичну систему "Вибори", передає кореспондент РБК-Україна.

За підрахунками, лідирує Володимир Зеленський, за нього віддали голоси 30,02% українців. На другому місці - Петро Порошенко, за якого проголосували 16,86% громадян. Замикає трійку лідерів Юлія Тимошенко, 13,29% голосів "за".

Нагадаємо, результати виборів президента України в 14 виборчих дільницях оприлюднила ЦВК. Зокрема, опубліковані результати виборів у 14 країнах, розташованих на схід від України. З кандидатів у президенти найбільше там підтримують Петра Порошенка, Володимира Зеленського та Анатолія Гриценка.

Раніше повідомлялося, що ЦВК опрацювала вже понад 20% бюлетенів.

Як писало РБК-Україна, остаточні дані Національного екзит-полу свідчать, що Володимир Зеленський лідирує з результатом 30,6% голосів, 17,8% респондентів віддали голоси за Петра Порошенка, у Юлії Тимошенко 14,2% голосів опитаних.

Підкреслимо також, ЦВК оприлюднила остаточні дані щодо явки виборців. Вона склала 63,52% у 199 округах. У Львівській області виявилася найвища явка виборців - 68,88%.