ЦВК оприлюднила дані підрахунку 20% протоколів

Голосування на виборах в Україні (Віталій Носач/РБК-Україна)

Центрвиборчком опрацював 20% протоколів станом на 3:55

Результати виборів в Україні: Центральна виборча комісія опрацювала більше 20% протоколів. Відповідні дані оприлюднені на табло ЦВК станом на 3:55 через інформаційно-аналітичну систему "Вибори", передає кореспондент РБК-Україна.

За підрахунками, лідирує Володимир Зеленський, за нього віддали голоси 29,97% українців. На другому місці - Петро Порошенко, за якого проголосували 16,81% громадян. Замикає трійку лідерів Юлія Тимошенко, 13,35% голосів "за".

Як писало РБК-Україна, остаточні дані Національного екзит-полу свідчать, що Володимир Зеленський лідирує з результатом 30,6% голосів, 17,8% респондентів віддали голоси за Петра Порошенка, у Юлії Тимошенко 14,2% голосів опитаних. У Юрія Бойка - 9,7%, а за Анатолія Гриценка проголосували 7,1% опитаних.

Раніше повідомлялося, що ЦВК опрацювала вже понад 15% бюлетенів.

Нагадаємо, результати виборів президента України в 14 виборчих дільницях оприлюднила ЦВК. Зокрема, опубліковані результати виборів у 14 країнах, розташованих на схід від України. На них проголосували 1562 виборців, а в списках було 8 913. З кандидатів у президенти найбільше там підтримують Петра Порошенка, Володимира Зеленського та Анатолія Гриценка.