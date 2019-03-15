В Україні припинила повноваження третина складу окружних комісій

Фото: вибори в Україні (РБК-Україна)

Перед виборами 2019 відбувається велика кількість змін у складі комісій

За два тижні до виборів 2019 в Україні майже третина членів окружних комісій достроково припинила повноваження. Про це на прес-конференції заявив заступник голови ЦВК Євген Радченко, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, станом на 15 березня достроково припинили повноваження 2 428 членів окружних комісій.

"Це становить майже третину від їх первинного складу. Це багато і означає, що вони не дуже відповідально ставляться до своїх обов'язків. На даний момент кількість змін є кричущою", - додав Радченко.

Нагадаємо, раніше в ЦВК спрогнозували, скільки військових на Донбасі проголосують на спеціальних дільницях. Очікується, що в голосуванні візьмуть участь близько 47 тис. військових у зоні проведення операції Об'єднаних сил.

"Орієнтовна кількість - 47 тисяч виборців. Ці військові не можуть залишати позиції та частини, щоб проголосувати на звичайних дільницях. Протоколи будуть здаватися в окружну комісію на тій території, як зазвичай", - зазначили в ЦВК.

Зазначимо, ймовірні видатки ЦВК на вибори 2019 перевищують 280 млн гривень.