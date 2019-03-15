У ЦВК пояснили замовлення на друк 60 млн бюлетенів

Фото: вибори в Україні (РБК-Україна)

На вибори президента 2019 надрукують бюлетенів на два тури

На вибори 2019 Центральна виборча комісія (ЦВК) замовила близько 60 млн бюлетенів відразу на два тури. Про це на прес-конференції заявив заступник голови ЦВК Євген Радченко, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, публікація на сайті ProZorro замовлення на 60 млн бюлетенів викликала зайвий ажіотаж.

"Бюлетені виготовляються у відповідності з законами про публічні закупівлі та вибори президента України. ЦВК не може обійти процедури, передбачені законодавством. Рівно нічого не сталося, крім одного, що журналісти і експерти побачили інформацію про намір закупити такі бюлетені. Та ніхто не зрозумів, що ці бюлетені планується закупити для двох турів", - зазначив Радченко.

Він також додав, що кількість бюлетенів розраховували ще в червні-липні 2018 року, коли формувався відповідний бюджетний запит.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ЦВК створила комісію з контролю друку бюлетенів. Контроль здійснюватимуть 14 представників кандидатів на посаду президента.

Відзначимо, в Україні зареєстрували 683 офіційних міжнародних спостерігачів на виборах.