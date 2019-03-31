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На сайті ЦВК фіксують навантаження

Новини » Вибори 2019    31.03.2019 - 17:09
На сайті ЦВК фіксують навантаження
Ілюстративне фото (УНІАН)

В ЦВК повідомили про готовність до будь-яких кібератак

У ході виборів на інтернет ресурсі Центральної виборчої комісії відчувається навантаження та затримка оновлення даних під час виборів президента України. Про це повідомила секретар Центральної виборчої комісії Наталія Севостьянова, передає кореспондент РБК-Україна. 

За її словами, ніякі кібератаки не зможуть вплинути на результати голосування.

"Була проведена дуже системна підготовка для захисту всіх наших електронних систем. Впевнено можемо сказати, що ми готові до будь-яких кібератак. Наразі відчувається навантаження на сайт ЦВК. Деяка інформація не так швидко оновлюється, як би хотілося. Але в будь-якому випадку результати голосування ніяким чином не можуть бути під впливом жодних кібератак", - повідомила Бернадська

Раніше РБК-Україна повідомляло, що ЦВК оновив дані про явку виборців. ЦВК вже отримав дані про явку станом на 15:00 в 195 округах, яка склала 45,11%.

Нагадаємо, що для першого туру виборів президента України 2019 Центрвиборчком підготував 30,44 млн бюлетенів, для другого - 29,92 млн. При цьому, в ЦВК заявили, що прогнозована кількість виборців становить 30 028 913 осіб.

 

 

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