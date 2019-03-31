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Омбудсмен отримала понад 700 звернень про порушення виборчих прав

Новини » Вибори 2019    31.03.2019 - 19:40
Омбудсмен отримала понад 700 звернень про порушення виборчих прав
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Гаряча лінія Денісової працює до 22:00

У день виборів в Україні, станом на 19:00, до уповноваженої з прав людини Верховної ради Людмили Денісової надійшло 702 звернень про порушення прав виборців. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Денісової. 

Повідомляється, що телефоном надійшло 475 звернень та ще 184 електронних. Гаряча лінія Уповноваженого працює до 22:00.

Денісова наголошує, що найпоширенішою проблемою є не включення громадян у списки виборців та неточності у цих списках.

Актуальним залишається питання реалізації виборчого права громадянами, які за станом здоров’я не можуть прибути до дільниці. Для голосування на дому необхідно мати медичну довідку, яка подається із заявою до дільничної комісії.

"Також, наші моніторингові групи сьогодні зіткнулися з невчасним відкриттям виборчих дільниць (після 8:00). З цього питання на гарячу телефонну лінію надійшло 15 повідомлень і 11 від моїх представників в областях", - повідомила Денісова. 

Омбудсмен отримала понад 700 звернень про порушення виборчих прав

Раніше повідомлялося, що станом на 13:00, омбудсмен, отримала понад 200 звернень у зв'язку з порушеннями на виборах президента України.

РБК-Укрнаїна писало, що в МВС повідомили, що за фактами порушень в ході виборів на 19:00 відкрито 25 кримінальних проваджень. Всього на даний момент в поліцію надійшло 1768 повідомлень.

За три дні до виборів українці отримали понад 21 тис. ID-карток Поліція вже отримала 15 повідомлень про мінування виборчих дільниць
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