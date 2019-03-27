У ЦВК назвали кількість бюлетенів, які надрукують на кораблях у плаванні

На суднах, які перебуватимуть у плаванні в день виборів в Україні, буде надруковано загалом 238 бюлетенів. Про це йдеться в оприлюдненій постанові ЦВК, прийнятій на засіданні 26 березня.

Так, 238 бюлетенів планується надрукувати для 21 спеціальної виборчої дільниці округу 143. Згідно постанови, на цих виборчих дільницях зможуть проголосувати загалом 217 виборців.

У ЦВК також пояснюють, що за законом кількість бюлетенів може на 0,5 відсотка перевищувати кількість виборців, які включені до списків на дільницях.

Крім того, у постанові зазначено, що бюлетені, які мають бути надруковані комісіями на суднах у плаванні, мають відповідати затвердженій формі бюлетеня.

"Надати дозвіл ДВК спеціальних виборчих дільниць № 000004, 000005, 000007, 000009 - 000012, 000014 - 000018, 000020, 000021, 000023, 000024, 000027, 000028, 000030, 000033, 000034 виборчого округу № 143, утворених на суднах, які у день чергових виборів перебуватимуть у плаванні, виготовити, як виняток, виборчі бюлетені для голосування... у день виборів безпосередньо цими комісіями за формою і текстом, затвердженими відповідно до постанови ЦВК "Про форму, колір і текст виборчого бюлетеня", - йдеться у постанові.

Нагадаємо, у вівторок Центральна виборча комісія (ЦВК) надала дозвіл для виготовлення бюлетенів на вибори в Україні на спеціальних виборчих дільницях, утворених на суднах, що перебувають у плаванні.

Як писало РБК-Україна раніше, в ЦВК відзначали, що після складання остаточних списків на виборах 2019 кількість виборців на закордонному виборчому окрузі може збільшитися, і бюлетені необхідно буде дозамовити.