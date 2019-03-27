В ЦИК назвали количество бюллетеней, которые напечатают на кораблях в плавании

На судах, которые будут находиться в плавании в день выборов в Украине, будет напечатано в общем 238 бюллетеней, передает корреспондент РБК-Украина.

В частности, обнародовано постановление ЦИК, принятое на заседании 26 марта.

Согласно ему, 238 бюллетеней планируется напечатать для 21 специального избирательного участка округа 143. Согласно постановлению, на этих избирательных участках смогут проголосовать в целом 217 избирателей.

В ЦИК также объясняют, что по закону количество бюллетеней может на 0,5 процента превышать число избирателей, включенных в списки на участках.

Кроме того, в постановлении указано, что бюллетени, которые должны быть напечатаны комиссиями на судах в плавании, должны соответствовать утвержденной форме бюллетеня.

"Предоставить разрешение УИК специальных избирательных участков № 000004, 000005, 000007, 000009 - 000012, 000014 - 000018, 000020, 000021, 000023, 000024, 000027, 000028, 000030, 000033, 000034 избирательного округа №143, образованных на судах, которые в день очередных выборов будут находиться в плавании, изготовить в виде исключения избирательные бюллетени для голосования... в день выборов непосредственно этими комиссиями по форме и тексту, утвержденными в соответствии с постановлением ЦИК "О форме, цвете и тексте избирательного бюллетеня", - говорится в постановлении.

Напомним, во вторник Центральная избирательная комиссия (ЦИК) предоставила разрешение для изготовления бюллетеней на выборы в Украине на специальных избирательных участках, образованных на судах, находящихся в плавании.

Как писало РБК-Украина ранее, в ЦИК отмечали, что после составления окончательных списков на выборах 2019 количество избирателей на заграничном избирательном округе может увеличиться, и бюллетени необходимо будет дозаказать.