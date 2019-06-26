ЦВК назвала округ-рекордсмен за кількістю мажоритарників

Фото: ЦВК (Олександр Синиця / УНІАН)

Середня кількість по Україні серед мажоритарників 16 кандидатів на округ

Рекордсменом за кількістю мажоритарників, які візьмуть участь у позачергових виборах до Верховної ради, став 133 округ Одеської області, їх там зареєстровано 50. Про це заявив на брифінгу заступник голови Центральної виборчої комісії Євген Радченко, передає кореспондент РБК-Україна.

Також Радченко додав, що найменшими округами за кількістю кандидатів-мажоритарників стала Донеччина (№46) , Харківщина (№177 і №178) та Хмельниччина ( №188), а саме по 6 кандитатів.

Зазначається, що в одномандатних округах кандидати можуть відмовитись від балотування за 12 днів до виборів.

Як РБК-Україна повідомляло 26 червня, у Центральній виборчій комісії назвали кількість зареєстрованих кандидатів. Центрвиборчком зареєстрував 2674 кандидатів, які були внесені до виборчих списків політичних партій, і 3171 кандидатів в одномандатних виборчих округах.

Нагадаємо, 25 червня суд зобов'язав Центральну виборчу комісію зареєструвати партію Михайла Саакашвілі "Рух нових сил" на позачергових виборах Ради.

Відзначимо, Центральна виборча комісія на засіданні 23 червня відмовила в реєстрації кандидатів у народні депутати України, представлених у списку партії "Рух нових сил Михайла Саакашвілі" на вибори в Раду-2019.

Зокрема, кандидатам від партії Саакашвілі було відмовлено у реєстрації в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі та в одномандатному виборчому окрузі.