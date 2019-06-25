ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

ЦВК зобов'язали зареєструвати партію Саакашвілі на вибори

Новини » Вибори 2019    25.06.2019 - 23:17
ЦВК зобов'язали зареєструвати партію Саакашвілі на вибори
Фото: Михайло Саакашвілі (РБК-Україна)

Раніше ЦВК відмовила у реєстрації кандидатів зі списку партії "Рух нових сил"

Суд зобов'язав Центральну виборчу комісію (ЦВК) зареєструвати партію Михайла Саакашвілі "Рух нових сил" на позачергових виборах до Ради. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеотрансляцію суду в Facebook Саакашвілі.

"Ми перемогли. Суд нас підтримав. Ми йдемо на вибори", - написав Саакашвілі.

Про перемогу в суді повідомив і співзасновник партії Давид Сакварелідзе.

"РНС МС ("Рух нових сил Михаїла Саакашвілі", - ред.) виграв суд!!! Йдемо в ЦВК!!!" - написав він.

 

Ми перемогли! Суд нас підтримав! Ми йдемо на вибори! — Мы победили. Суд нас поддержал. Мы идём на выборы.

Опубліковано Mikheil Saakashvili Вівторок, 25 червня 2019 р.

Нагадаємо, Центральна виборча комісія на засіданні 23 червня відмовила в реєстрації кандидатів у народні депутати України, представлених у списку партії "Рух нових сил Михайла Саакашвілі" на вибори в Раду-2019.

Зокрема, кандидатам від партії Саакашвілі було відмовлено у реєстрації в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі та в одномандатному виборчому окрузі.

Голова ЦВК Тетяна Сліпачук пояснила відмову тим, що розгляд 8 травня 2019 року на засіданні політичної ради партії "Рух нових сил Михайла Саакашвілі" питань, пов'язаних із участю партії у позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року, не міг бути здійснений.

Вона підкреслила, що проведення позачергового з'їзду партії Саакашвілі 10 червня 2019 року, а також затвердження на ньому виборчого списку кандидатів у народні депутати відбулося з порушенням вимог статуту цієї партії.

ЦВК зареєструвала ще понад 700 кандидатів в депутати ЦВК повторно відмовила в реєстрації Онищенку
Новини України Порошенко Зеленський СаакашвіліЦентральна виборча комісіярегистрациявыборы в Раду
Daily
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся