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ЦВК назвав умови для перенесення місцевих виборів

Новини » Політика     13.04.2020 - 18:20
ЦВК назвав умови для перенесення місцевих виборів
Фото: Олег Діденко (УНІАН)

За словами Олега Діденка, перенесення виборів можливий за умови введення надзвичайного стану в Україні

Голова Центральної виборчої компанії Олег Діденко повідомив, що перенесення місцевих виборів в Україні можливий лише при введенні воєнного чи надзвичайного стану в країні. Про це він повідомив в інтерв'ю виданню "Лівий берег".

За його словами, є ризик, що люди можуть боятися брати участь у будь-якому виборчому процесі в умовах карантину.

"У Конституції йдеться, що обмеження виборчих прав громадян можливо в умовах воєнного або надзвичайного стану. По суті, якщо виникне ситуація в країні, коли неможливо провести вибори, то це є підставою для введення надзвичайного стану", - заявив Діденко.

Він також зазначив, що в разі введення надзвичайного стану або внесення змін в Конституцію України про перенесення виборів, то це не буде вважатися порушенням.

"Якщо не буде прийнято рішення про призначення виборів або вони не будуть призначені на більш пізній термін, то так, формально це буде порушенням", - підсумував голова ЦВК.

Нагадаємо, раніше у фракції президентської партії "Слуга народу" заявили, що не бачать підстав для скасування або перенесення місцевих виборів, які повинні пройти в жовтні 2020 року.

Крім того, на проведення місцевих виборів в Україні в оновленому державному бюджеті закладено близько 1 млрд гривень.

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