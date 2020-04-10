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У Раді розповіли, скільки передбачено на місцеві вибори у змінах до бюджету-2020

Новини » Політика     10.04.2020 - 12:22
У Раді розповіли, скільки передбачено на місцеві вибори у змінах до бюджету-2020
Фото: Дмитро Разумков (Віталій Носач/РБК-Україна)

Спочатку на проведення виборів передбачалося понад 2 млрд гривень

Зміни до державного бюджету на місцеві вибори передбачають близько 1 мільярда гривень. Про це заявив голова Верховної ради Дмитро Разумков, передає кореспондент РБК-Україна.

Спочатку на місцеві вибори планувалося направити понад 2 млрд гривень.

"Якщо ви говорите про бюджет, який передбачений на місцеві вибори, цифра була 2,2 мільярда. Зараз вона залишається на рівні одного мільярду", - заявив Разумков.

За його словами, пропозиції змін до бюджету ще можуть змінитись після засідання комітету з питань бюджету.

"Це не впливає на проведення виборів. Коли ми вийдемо з карантину і будемо готуватись до місцевих виборів, і ВР, і уряд будуть готові забезпечити фінансовими ресурсами проведення місцевих виборів", - запевнив глава парламенту.

Нагадаємо, раніше Разумков заявив, що місцеві вибори однозначно є викликом для партії "Слуга народу".

Так, в інтерв'ю РБК-Україна перший заступник голови фракції "Слуги народу" Олександр Корнієнко заявив, що на цей час немає передумов до того, щоб місцеві вибори в Україні, призначені на осінь, не відбулися.

До слова, "Слуга народу" запровадить електронний реєстр членів партії для запобігання реєстрації фейкових кандидатів на місцевих виборах.

Комітет ВР прийме остаточне рішення щодо змін до бюджету-2020, - Разумков Засідання Ради відбудеться у понеділок, - Разумков
Новини України Верховна РадаДмитро РазумковБюджет 2020Місцеві вибори
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