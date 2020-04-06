Місцеві вибори повинні відбутися, - Корнієнко

Фото: Олександр Корнієнко (РБК-Україна)

У "Слузі народу" поки що не бачать підстав для скасування чи перенесення місцевих виборів

Наразі немає передумов до того, щоб місцеві вибори в Україні, призначені на осінь, не відбулися. Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив перший заступник голови фракції "Слуги народу" Олександр Корнієнко.

Коментуючи можливість перенесення виборів через епідеміологічну ситуацію в країні, Корнієнко зазначив, що вибори за Конституцією мають відбутися 25 жовтня, про їх проведення оголосять у середині літа, а карантин в Україні поки що продовжили лише до кінця квітня.

Що стосується скорочення субвенції на місцеві вибори з 2,155 млрд до 1 млрд гривень, Корнієнко вважає, що цих грошей на проведення виборів буде достатньо.

"Якщо резюмувати, вибори можна провести, ми їх не скасовуємо і не плануємо скасовувати. Ми будемо шукати оптимальний варіант, як піти назустріч уряду в тих сумах, які він пропонує, й одночасно зберегти можливість провести вибори на якісному рівні", - сказав Корнієнко.

Нардеп також розповів, що на майбутніх виборах "Слуга народу" буде висувати не тільки нові обличчя, але й надасть підтримку місцевим "досвідченим керівникам".

"Як видно по новому уряду - ми вже переглянули політику "тільки нових облич". На місцевому рівні ми також будемо співпрацювати з тими командами і депутатами, які добре проявили себе. Зокрема - на низовому рівні", - розповів Корнієнко.

У "СН" вважають, що мерів найбільших українських міст у контексті впливу можна порівняти з лідерами партій чи фракцій у парламенті. Також особливу увагу в партії приділять чинним місцевим депутатам на низовому рівні.

"Поки що мова йшла про те, щоб включати в списки 10-15% діючих депутатів в обласні та міські ради. Я думаю, що така ідея збережеться. Також йде мова про те, щоб робити деякі рокіровки: щоб депутати від облради пробували себе в міськраді від "Слуги народу" і навпаки", - резюмував нардеп.

Нагадаємо, раніше в "Слузі народу" розповіли механізм відбору кандидатів на місцевих виборах.

Також РБК-Україна писало, що "Слуга народу" запровадить електронний реєстр членів партії для запобігання реєстрації фейкових кандидатів на місцевих виборах