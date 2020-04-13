Карантин не завадить проведенню місцевих виборів, - ЦВК

Фото: Олег Діденко (УНІАН)

Перенести чи скасувати вибори можна ввівши воєнний стан або змінивши Конституцію

З юридичної точки зору карантин в Україні не є перешкодою для проведення місцевих виборів. Про це в інтерв’ю lb.ua заявив голова Центральної виборчої комісії Олег Діденко.

За його словами, єдиний спосіб скасування виборів - введення воєнного стану або внесення відповідних змін до Конституції.

"Карантин не є юридичною перешкодою для проведення виборів. До речі, карантинні заходи розпочалися під час наближення до завершення виборчого процесу у 179 виборчому окрузі в Харківській області, де відбувалися проміжні вибори народного депутата 15 березня", - зазначив Діденко.

Нагадаємо, раніше у фракції президентської партії "Слуга народу" заявили, що не бачать підстав для скасування чи перенесення місцевих виборів, які мають пройти у жовтні 2020 року.

Зокрема, перший заступник голови фракції Олександр Корнієнко заявив, що вибори за Конституцією мають відбутися 25 жовтня, а карантин в Україні поки що продовжили лише до кінця квітня.

Також повідомлялося, що на проведення місцевих виборів в Україні в оновленому державному бюджеті закладено близько 1 млрд гривень.