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Новий склад ЦВК проведе сьогодні перше засідання

Новини » Політика    04.10.2019 - 15:00
Новий склад ЦВК проведе сьогодні перше засідання
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Засідання заплановано на 16:00

У п'ятницю, 4 жовтня, новообраний склад Центральної виборчої комісії (ЦВК), який затвердила Верховна рада проведе перше засідання. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ЦВК.

Як повідомляється, засідання заплановане на 16:00.

Передбачається, що на засіданні оберуть нового голову Комісії, заступників голови, а також секретаря Центрвиборчкому.

Нагадаємо, сьогодні Верховна рада назначина новий склад Центральної виборчої комісії. Майже одноголосно депутати проголосували за кожного члена нового складу ЦВК. Після призначення члени комісії прийняли присягу перед парламентом.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що 3 жовтня президент України Володимир Зеленський вніс у Верховну раду подання на новий склад Центральної виборчої комісії. У списку всього числиться 17 осіб.

2 жовтня фракція "Слуга народу" подала президентові пропозиції по 18 кандидатів до нового складу ЦВК. Серед запропонованих кандидатів були колишні члени Центрвиборчкому. Зокрема, в попередній склад ЦВК входили Діденко, Євстигнєєв, Єфремова, Махніцький і Плукар.

Додамо, що раніше голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія анонсував, що членів нового ЦВК будуть вибирати за квотним принципом. За його словами, до складу Центрвиборчкому будуть обрані 17 членів.

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