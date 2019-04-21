Поліція назвала кількість порушень на виборах станом на 20:30

Фото: Сергій Князев (РБК-Україна)

Всього зафіксовано уже 1245 порушень

Протягом дня виборів в України, станом на 20:30, до правоохоронців надійшло 1245 заяв та повідомлень про правопорушення, пов'язані з виборчим процесом. Про це на брифінгу розкзав глава Нацполіції Сергій Князєв, передає кореспондент РБК-Україна.

Він заявив, що наразі всі дільниці вже закриті.

"Надійшло 1245 заяв та повідомлень ствном на 20:30 про правопорушення на території всієї держави. Найбільше порушень було в Дніпропетровській області. За 15 фактами внесено відомості до ЄРДР", - розкзав він.

За його словами, протягом дня надійшло 42 повідомлення про замінування об'єктів по всій Україні. Окрім того, він відзначив, що в Авдіївці померла жінка, не дійшовши до виборчої дільниці.

"Складено 17 адмінпротоколів за фактами порушень. Констатовано також дві смерті: у Волновасі та Тернопільській області", - додав він.

Також протягом дня фіксувались випадки, коли особи намагались винести бюлетень за межі виборчої дільниці.

Нагадаємо, у Миколаєві, у день виборів президента України, поблизу виборчої дільниці, правоохоронці затримали вісьмох осіб, які мали при собі зброю.

РБК-Україна писало, що у Станично-Луганському районі Луганської області, в день виборів президента України, спостерігачі ОПОРИ виявили пачку бюлетенів, які були одночасно кинуті однією людиною в скриньку для голосування.