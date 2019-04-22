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Лукашенко привітав Зеленського з перемогою на виборах

Новини » Вибори 2019    22.04.2019 - 09:59
Лукашенко привітав Зеленського з перемогою на виборах
Фото: Олександр Лукашенко (president.gov.ua)

Лукашенко висловив підтримку Україні

Президент Білорусі Олександр Лукашенко привітав Володимира Зеленського з перемогою на президентських виборах в Україні. Про це повідомляє "БЕЛТА".

Лукашенко висловив підтримку Україні.

"Із задоволенням відзначаю, що фундаментом відносин між нашими країнами традиційно є загартовані спільною історією братні зв'язки білорусів і українців. Підтверджую, що Білорусь завжди була й залишиться для України передбачуваним партнером, надійним сусідом і добрим другом", - йдеться у привітанні.

За станом на 10:00, ЦВК опрацювала 94,94% проколів. Лідирує Володимир Зеленський, 73,17% українців віддали за нього голоси.

Зазначимо, Дмитро Медведєв бачить шанс на поліпшення відносин між РФ і Україною при її новому керівництві. У свою чергу, Зеленський заявив, що він буде продовжувати нормандський формат і мінський напрямок, а також пообіцяв перезавантаження мінського процесу.

Раніше повідомлялося, що Зеленський назве прізвища майбутніх топ-чиновників протягом пари тижнів. Очікується, що це відбудеться на великій прес-конференції.

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