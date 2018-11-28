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У ЦВК допускають складності з формуванням виборчих комісій під час виборів

Новини » Вибори Президента 2019    28.11.2018 - 21:56
У ЦВК допускають складності з формуванням виборчих комісій під час виборів
Фото: Тетяна Сліпачук (oporaua.org)

Комісія намагатиметься нівелювати ризики виникнення складностей

Голова Центральної виборчої комісії (ЦВК) України Тетяна Сліпачук розповіла, що під час президентських виборів 2019 року при формуванні виборчих комісій можуть виникати складності. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю голови ЦВК "Інтерфакс Україна".

За її словами, комісія намагатиметься нівелювати ризики виникнення складнощів при формуванні виборчих комісій.

"Це дуже важливе питання. Щодо виборчих комісій складності будуть серйозні, як мені здається. Частину з них ми постараємося нівелювати, але, напевно, повністю не можна буде зняти ці ризики", - сказала вона.

Також Сліпачук зазначила, що якщо на виборах президента буде велика кількість кандидатів, то це призведе до збільшення кількості членів комісій відповідно до законодавства.

"Тобто, немає їх верхньої кількісної межі, і це проблема. Плюс часто кандидати змінюють своїх членів комісій, і ця ротація за виборчий період може проходити три, чотири, п'ять, шість разів. І особливо ця проблемна ситуація, якщо змінюється керівництво комісії", - повідомила вона.

Нагадаємо, вибори в об'єднані територіальні громади, які були призначені на 23 грудня, скасують в тих областях, де оголошено воєнний стан.

У понеділок, 26 листопада, після довгих обговорень на позачерговому засіданні Верховної ради депутати проголосували за введення на один місяць воєнного стану в 10 українських областях: Вінницька, Луганська, Миколаївська, Харківська, Чернігівська, Одеська, Донецька, Запорізька, Херсонська. Військове становище почне діяти з 09:00 ранку 28 листопада до 09:00 27 грудня.

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