Из-за военного положения 23 декабря отменят выборы в ОТО, - Айвазовская

Фото: Ольга Айвазовская (УНИАН)

Выборы не будут проводить в тех областях, где будет действовать военное положение

Выборы в объединенные территориальные общины (ОТО), которые были назначены на 23 декабря, отменят в тех областях, где объявлено военное положение. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение координатора гражданской сети ОПОРА Ольги Айвазовской в Facebook.

Она зазначаила, что выборы нельзя будет провести в соответствии с действующим законодательством.

"Выборы в ОТГ, назначенные на 23 декабря в областях, где будет применяться правовой режим военного положения, состояться не смогут. Статья 19 ЗУ "О правовом режиме военного положения" прямо запрещает проведение выборов, референдумов, забастовок, митингов и изменений в Конституции", - написала Айвазовская.

В то же Время, она подчеркнула, что остается вопрос в том, каким образом избирательный процесс будет возобновлен и объявят ли повторно выборы в этих общинах после окончания действия военного положения.

"ЦИК должна дать на это четкий и недвусмысленный ответ", - отметила Айвазовская.

Напомним, в понедельник, 26 ноября, после долгих обсуждений на внеочередном заседании Верховной рады депутаты проголосовали за введение на один месяц военного положения в 10 украинских областях: Винницкая, Луганская, Николаевская, Харьковская, Черниговская, Одесская, Донецкая, Запорожская, Херсонская. Военное положение начнет действовать с 09:00 утра 28 ноября до 09:00 27 декабря.

Постпред Украины при ООН Владимир Ельченко заявил, что введение военного положения не имеет ничего общего с проведением президентских выборов, запланированных на 31 марта 2019 года.