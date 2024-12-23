Вход был с аккаунта самого высокого уровня: в Раде сделали заявление о кибератаке на госреестры
Причиной масштабной кибератаки на государственные реестры Министерства юстиции Украины мог быть как фишинг, так и подкуп работников, которые имели доступ к этим реестрам.
Об этом заявил председатель подкомитета по вопросам безопасности в киберпространстве, правительственной связи, криптографической защиты информации комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Федиенко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".
По его словам, проведенная атака была хорошо подготовленной. Также известно, что вход произошел с аккаунта высокого уровня.
Он рассказал, что для такой атаки враг мог вербовать работника учреждения. Также мог быть применен многоуровневый механизм подкладывания флешки, чтобы она пришла в человека внутренний периметр и была включена.
"Здесь может быть фишинг компьютеров всех работников, которые, возможно, работают с закрытым контуром, дистанционно, что в принципе запрещено. Поэтому это точно не Вася, Петя и кто-то еще. Это четко, круто спланированная кибернетическая атака, которую можно было сделать с учетом достаточно системной организации", - сказал Федиенко.
По его информации, базы данных удалось сохранить, поэтому реестры можно восстановить.
"Если у них сохранились где-то образы (архив данных - ред.), что, я надеюсь, хорошо. Мне подтвердили эту информацию из закрытых источников, я думаю, что неделю-две - они начнут постепенно-постепенно восстанавливаться", - подчеркнул Федиенко.
Что предшествовало
Ранее вице-премьер-министр Ольга Стефанишина сообщила о том, что были атакованы государственные реестры. Из-за кибератаки была приостановлена работа Единых и Государственных реестров, находящихся в компетенции Министерства юстиции. По ее словам, за атакой стоят российские хакеры. Время первоочередного восстановления реестров составит ориентировочно до двух недель.
Позже первый заместитель министра юстиции Николай Кучерявенко рассказал, что на полное восстановление государственных реестров Минюсту понадобится около двух недель.
Подробно о кибератаке - в материале РБК-Украина.
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