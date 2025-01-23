В "Дії" возобновили работу услуги "Шлюб онлайн"

В приложении "Дія" возобновили работу услуги "Шлюб онлайн". Начиная с четверга, 23 января, сервис снова начал принимать заявки на бракосочетание онлайн.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Дія" .

"Молодожены, готовьте пальчики – ГРАГС восстановил реестры, поэтому Дія снова принимает заявки на бракосочетание онлайн. Вся регистрация брака снова доступна без очередей, бумаг и независимо от расстояния", – говорится в сообщении.

Кроме того, в "Дії" отмечают, что с теми, кто планировал бракосочетание на время, когда сервис не работал, свяжется команда и расскажет, что делать дальше.

Сервисом уже воспользовались полтора миллиона украинцев и украинок, которые сделали друг другу предложение онлайн. Более 1000 пар уже поженились благодаря этой услуге.

Как можно сделать предложение онлайн

Сделать предложение любимому человеку можно онлайн – партнер или партнерша получит уведомление, на которое нужно ответить в течение 14 дней.

Услугой онлайн-бракосочетания могут воспользоваться:

граждане Украины, которым исполнилось 18 лет;

лица с верифицированным налоговым номером;

владельцы ID-карты или загранпаспорта, которые подключены к "Дії";

те, кто не состоит в другом браке;

разведенные лица (при наличии данных о разводе в реестре ГРАГС).

Как заключить брак через "Дію"

Чтобы заключить брак онлайн через "Дію", необходимо выполнить несколько простых шагов:

обновите приложение "Дія" и перейдите в раздел "Сервисы", а затем – "Шлюб онлайн";

сделайте предложение – выберите соответствующую опцию и отправьте уведомление партнеру или партнерше через выбранный мессенджер;

ожидайте ответа – вторая половинка должна принять или отклонить предложение в течение 14 дней;

подтвердите данные – в случае согласия обе стороны должны предоставить свои данные для заявления в течение 12 часов;

выбрать дату – дождитесь, пока система покажет доступные даты церемонии (ближайшие – через 5 дней), и выберите самую удобную.

Дополнительно в "Дії" можно выбрать, какую фамилию будете иметь после свадьбы: оставить свою, взять фамилию партнера или сделать двойную.