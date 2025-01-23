В "Дію" вернулись услуги "еОселя" и смена места жительства

В приложении "Дія" снова доступны популярные услуги - сервис льготной ипотеки "еОселя" и функция изменения места жительства. Теперь получить собственное жилье на выгодных условиях или изменить регистрацию можно быстро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Дію".

Что такое "еОселя"

"еОселя" - это инновационный способ оформления льготной ипотеки без бумажной волокиты. Сервис предлагает выгодные условия:

Ставка 3% и 7% - для граждан.

- для граждан. Минимальный первый взнос - для молодежи до 26 лет стартует от 10%.

Сервис позволяет подать заявку одновременно в несколько банков, что увеличивает шансы на успешное оформление. Весь процесс осуществляется прямо в приложении "Дія", без необходимости посещать банковские учреждения.

Изменение места жительства

Для женщин, детей и мужчин, которые не подлежат мобилизации, услуга "Смена места жительства" стала еще удобнее. Теперь достаточно нескольких кликов в Дії, чтобы: