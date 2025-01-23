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В "Дію" вернулись услуги "еОселя" и смена места жительства

Украина, Четверг 23 января 2025 17:35
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В "Дію" вернулись услуги "еОселя" и смена места жительства Фото: В "Дії" вернули популярные услуги (diia.gov.ua)
Автор: Владислава Ткаченко

В приложении "Дія" снова доступны популярные услуги - сервис льготной ипотеки "еОселя" и функция изменения места жительства. Теперь получить собственное жилье на выгодных условиях или изменить регистрацию можно быстро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Дію".

Что такое "еОселя"

"еОселя" - это инновационный способ оформления льготной ипотеки без бумажной волокиты. Сервис предлагает выгодные условия:

  • Ставка 3% и 7% - для граждан.
  • Минимальный первый взнос - для молодежи до 26 лет стартует от 10%.

Сервис позволяет подать заявку одновременно в несколько банков, что увеличивает шансы на успешное оформление. Весь процесс осуществляется прямо в приложении "Дія", без необходимости посещать банковские учреждения.

Изменение места жительства

Для женщин, детей и мужчин, которые не подлежат мобилизации, услуга "Смена места жительства" стала еще удобнее. Теперь достаточно нескольких кликов в Дії, чтобы:

  • изменить адрес регистрации;
  • избежать очередей в административных учреждениях.

Напомним, что на портале "Дія" возобновили услугу закрытия ФЛП. Это можно снова сделать с минимальным временем ожидания.

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