В "Дію" вернулись услуги "еОселя" и смена места жительства
В приложении "Дія" снова доступны популярные услуги - сервис льготной ипотеки "еОселя" и функция изменения места жительства. Теперь получить собственное жилье на выгодных условиях или изменить регистрацию можно быстро.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Дію".
Что такое "еОселя"
"еОселя" - это инновационный способ оформления льготной ипотеки без бумажной волокиты. Сервис предлагает выгодные условия:
- Ставка 3% и 7% - для граждан.
- Минимальный первый взнос - для молодежи до 26 лет стартует от 10%.
Сервис позволяет подать заявку одновременно в несколько банков, что увеличивает шансы на успешное оформление. Весь процесс осуществляется прямо в приложении "Дія", без необходимости посещать банковские учреждения.
Изменение места жительства
Для женщин, детей и мужчин, которые не подлежат мобилизации, услуга "Смена места жительства" стала еще удобнее. Теперь достаточно нескольких кликов в Дії, чтобы:
- изменить адрес регистрации;
- избежать очередей в административных учреждениях.
Напомним, что на портале "Дія" возобновили услугу закрытия ФЛП. Это можно снова сделать с минимальным временем ожидания.