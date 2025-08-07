Цифровой ТЦК и улучшенный контракт: Шмыгаль назвал план Минобороны на полгода

В ближайшие полгода Минобороны Украины хочет развивать идею о цифровом ТЦК. Также планируется разработать контракт с улучшенными условиями.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра обороны Украины Дениса Шмыгаля в Telegram.
По словам Шмыгаля, он презентовал президенту Украины Владимиру Зеленскому основные задачи Минобороны до конца 2025 года, на 2026 год и среднесрочную стратегию.
Министр уточнил, что ключевыми задачами на полгода являются:
Напомним, ранее в Минобороны заявляли о планах превратить приложение "Резерв+" в полноценный онлайн-ТЦК.
Такая инициатива предусматривает, чтобы любой вопрос, связанный с воинским учетом, обрабатывался оперативно, а данные генерировались в несколько кликов.