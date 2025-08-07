RU

Общество Образование Деньги Изменения

Цифровой ТЦК и улучшенный контракт: Шмыгаль назвал план Минобороны на полгода

Фото: министр обороны Денис Шмигаль презентовал план Минобороны на полгода (t.me/ministry_of_defense_ua)
Автор: Иван Носальский

В ближайшие полгода Минобороны Украины хочет развивать идею о цифровом ТЦК. Также планируется разработать контракт с улучшенными условиями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра обороны Украины Дениса Шмыгаля в Telegram.

По словам Шмыгаля, он презентовал президенту Украины Владимиру Зеленскому основные задачи Минобороны до конца 2025 года, на 2026 год и среднесрочную стратегию. 

Министр уточнил, что ключевыми задачами на полгода являются:

  • увеличение закупок украинского оружия до 50%;
  • аудит договоренностей с партнерами, ритмичность финансирования, своевременное поступление военной помощи, а также формирование обновленных планов военной помощи на 2026 год;
  • внедрение новых подходов к планированию обороны государства и трансформация сил обороны, в частности через переход на корпусную систему;
  • разработка нового контракта для военнослужащих с улучшенными условиями службы;
  • улучшение управления оборонными ресурсами;
  • обеспечение интеграции Украины в механизмы безопасности ЕС и реализация с партнерами совместных проектов в ОПК через инициативу Build with Ukraine;
  • продолжение цифровизации и развития цифровых продуктов ("Армия+", "Резерв+"), цифровой ТЦК;
  • запуск Defense City (экосистемы поддержки критически важных производителей ОПК) и масштабной грантовой программы поддержки стартапов в сфере военных технологий.

Цифровой ТЦК

Напомним, ранее в Минобороны заявляли о планах превратить приложение "Резерв+" в полноценный онлайн-ТЦК.

Такая инициатива предусматривает, чтобы любой вопрос, связанный с воинским учетом, обрабатывался оперативно, а данные генерировались в несколько кликов.

