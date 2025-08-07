Цифровой ТЦК и улучшенный контракт: Шмыгаль назвал план Минобороны на полгода

Цифровой ТЦК

Напомним, ранее в Минобороны заявляли о планах превратить приложение "Резерв+" в полноценный онлайн-ТЦК.

Такая инициатива предусматривает, чтобы любой вопрос, связанный с воинским учетом, обрабатывался оперативно, а данные генерировались в несколько кликов.