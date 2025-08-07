UA

Суспільство Освіта Гроші Зміни

Цифровий ТЦК і поліпшений контракт: Шмигаль назвав план Міноборони на півроку

Фото: міністр оборони Денис Шмігаль презентував план Міноборони на півроку (t.me/ministry_of_defense_ua)
Автор: Іван Носальський

У найближчі півроку Міноборони України хоче розвивати ідею про цифровий ТЦК. Також планується розробити контракт із поліпшеними умовами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра оборони України Дениса Шмигаля в Telegram.

За словами Шмигаля, він презентував президенту України Володимиру Зеленському основні завдання Міноборони до кінця 2025 року, на 2026 рік і середньострокову стратегію.

Міністр уточнив, що ключовими завданнями на півроку є:

  • збільшення закупівель української зброї до 50%;
  • аудит домовленостей із партнерами, ритмічність фінансування, своєчасне надходження військової допомоги, а також формування оновлених планів військової допомоги на 2026 рік;
  • впровадження нових підходів до планування оборони держави та трансформація сил оборони, зокрема через перехід на корпусну систему;
  • розробка нового контракту для військовослужбовців з поліпшеними умовами служби;
  • поліпшення управління оборонними ресурсами;
  • забезпечення інтеграції України в безпекові механізми ЄС та реалізація з партнерами спільних проєктів в ОПК через ініціативу Build with Ukraine;
  • продовження цифровізації та розвитку цифрових продуктів ("Армія+", "Резерв+"), цифрової ТЦК;
  • запуск Defense City (екосистеми підтримки критично важливих виробників ОПК) і масштабної грантової програми підтримки стартапів у сфері військових технологій.

Цифровий ТЦК

Нагадаємо, раніше в Міноборони заявляли про плани перетворити додаток "Резерв+" на повноцінний онлайн-ТЦК.

Така ініціатива передбачає, щоб будь-яке питання, пов'язане з військовим обліком, опрацьовувалося оперативно, а дані генерувалися в кілька кліків.

Міністерство оборони УкраїниДенис ШмигальТЦКПризов до арміїМобілізація в Україні