Цифровий ТЦК і поліпшений контракт: Шмигаль назвав план Міноборони на півроку

У найближчі півроку Міноборони України хоче розвивати ідею про цифровий ТЦК. Також планується розробити контракт із поліпшеними умовами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра оборони України Дениса Шмигаля в Telegram.
За словами Шмигаля, він презентував президенту України Володимиру Зеленському основні завдання Міноборони до кінця 2025 року, на 2026 рік і середньострокову стратегію.
Міністр уточнив, що ключовими завданнями на півроку є:
Нагадаємо, раніше в Міноборони заявляли про плани перетворити додаток "Резерв+" на повноцінний онлайн-ТЦК.
Така ініціатива передбачає, щоб будь-яке питання, пов'язане з військовим обліком, опрацьовувалося оперативно, а дані генерувалися в кілька кліків.