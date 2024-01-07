Цифровой рекрутинг в ВСУ. Федоров объяснил, как будет работать проект

"Мы находимся на финале этого проекта. Пилот будет на направлении беспилотников. Мы уже запустили несколько бета-тестований с бригадами, когда ищем таргетированных пилотов-операторов для роты ударных дронов. Сейчас тестируем процесс, насколько есть обратная связь от желающих вступить в ряды ВСУ", - сказал министр.

По его словам, цель проекта - объяснить желающим, кем они могут стать, сколько будет длиться обучение, какой будет зарплата, какие будут боевые задачи.

"Сложно запустить этот проект, потому что нужно перестраивать систему. Систему, где нет ТЦК, где по сути рассказывается о возможностях, преимуществах и опыте, который будет", - добавил Федоров.

Рекрутинг в ВСУ

Напомним, ранее Минобороны Украины запустило программу рекрутинга в Вооруженные силы Украины. Она предполагает, что каждый желающий украинец может выбрать то подразделение и вакансию, где он хочет служить. Процесс схож с трудоустройством.

Также в Министерстве обороны объясняли, как будут формировать зарплату для военных, рекрутируемых в ВСУ. Кроме того, Минобороны уже подписало соглашения с тремя компаниями для рекрутинга.

Больше о том, что предполагает утвержденная концепция Минобороны - читайте по ссылке.